Справа про масове зґвалтування француженки Жизель Пеліко: 17 чоловіків оскаржили вироки

У справі про масове зґвалтування француженки Жизель Пеліко 17 з 49 засуджених чоловіків подали апеляції.

Про це пише BBC.

Серед чоловіків, які подали апеляцію, 30-річний Чарлі Арбо, якого засудили до 13 років ув’язнення за шість випадків зґвалтування Пеліко, коли йому було близько 20 років.

43-річний будівельник Сімоне Мекенезе та 55-річний медбрат Редуан Ель Фаріхі, які були засуджені відповідно до дев’яти та восьми років, також подали апеляцію.

Багато чоловіків стверджували, що чоловік Пеліко «зманіпулював» ними, щоб вони зґвалтували його дружину, і що вони не знали, що вона не давала своєї згоди.

Водночас чоловік постраждалої, 72-річний Домінік Пеліко, не буде оскаржувати свій 20-річний вирок, заявила його адвокатка Беатріс Заварро.