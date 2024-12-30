Трамп підтримав кандидатуру Джонсона на посаду спікера Палати представників

Обраний президент Дональд Трамп підтримав кандидатуру спікера Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.

Про це повідомляє CNN.

Заява Трампа зʼявилася після того, як деякі консерватори в Палаті представників попередили, що не мають наміру підтримувати Джонсона в перегонах за крісло спікера.

«Американський народ потребує НЕГАЙНОГО звільнення від усієї руйнівної політики останньої адміністрації. Спікер Майк Джонсон — хороша, працьовита, релігійна людина. Він зробить все правильно, і ми продовжимо перемагати. Я повністю і беззастережно підтримую Майка», — написав Трамп у дописі на Truth Social.

Підтримка обраного президента може допомогти Джонсону зібрати необхідну кількість голосів, особливо після того, як на початку цього місяця йому довелося вести хаотичну боротьбу за державне фінансування.

Але Джонсон має надзвичайно вузьку перевагу і може втратити лише один голос республіканців, щоб отримати перемогу. Один республіканець Палати представників Томас Массі вже заявив, що не планує голосувати за Джонсона, а республіканці з Кентуккі в понеділок заявили CNN, що підтримка Трампа не змінює їхньої позиції.

Союзники Джонсона уважно стежать за членами партії, які ще не взяли на себе зобовʼязання підтримати його, зокрема за конгресвумен Вікторією Спартц.

Голосування щодо обрання спікера Палати представників у Конгресі США заплановане на 3 січня.