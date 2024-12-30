Курс долара вперше перетнув позначку в 42 гривні

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму — до понад 42 гривень.

Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс станом на 31 грудня 2024 року встановили на рівні 42,0390 гривні за долар.

На міжбанківському валютному ринку України до 15:45 30 грудня котирування для долара досягли значень 42,0700 / 42,1000 гривні.

За даними порталу «Мінфін», середній курс долара в обмінниках станом на 15:00 становить 42,45 гривні за 1 долар (купівля) і 42,50 гривні за 1 долар (продаж).

Середній курс долара у банках наразі: купівля — 41,8 гривні за долар; продаж — 42,35 гривні за долар.

ПриватБанк купує долар по 41,80 гривні, а продає по 42,40 гривні.