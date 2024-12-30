Опитування КМІС: Поменшало українців, які оптимістично дивляться в майбутнє України

В Україні знижується частка тих, хто оптимістично налаштований щодо майбутнього країни.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якщо наприкінці 2022 року 88% вважали, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною Європейського Союзу, то до грудня 2023 року їхня частка скоротилася до 73%, а до грудня 2024 року — до 57%.

Водночас з 5% до 28% зросла частка тих, хто вважає, що Україна матиме зруйновану економіку. Однак важливо: хоча частка оптимістів знизилася за останній рік на 16%, не всі з них перетворилися на песимістів — їхня частка зросла на 9%. Тобто значна частина українців більше говорять про високу невизначеність майбутнього.

КМІС

Схожу тенденцію спостерігають в усіх регіонах України. КМІС зазначає, що на Сході та Півдні України настрої опитаних більш песимістичні, але загалом ситуація між регіонами подібна — близько половини зберігають оптимізм щодо майбутнього України.

КМІС

За останній рік стало менше тих, хто вважає, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації — з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року.

Натомість з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що суперечності лише поглиблюються й українці йдуть до розколу. І також з 6% до 14% стало більше тих, хто має невизначені думки з цього питання.

КМІС

Щодо цього питання у всіх регіонах тенденції досить подібні, а ситуація істотно не відрізняється.

КМІС

Водночас нинішні оцінки єднання в суспільстві значно кращі, ніж були у 2020 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Як проводили опитування

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології упродовж 2—17 грудня 2024 року. Усього опитали 985 респондентів методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх неокупованих територіях України.

В опитуванні брали участь громадяни у віці 18 років і старші, які на момент опитування жили в Україні. В опитування не включали українців, що живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.