США нададуть Україні $15 млрд, які покриють доходами від заморожених активів РФ

Мінфін України та Світовий банк підписали грантову угоду на $15 мільярдів від США, які отримає Київ у межах програми PEACE in Ukraine.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансується грантова угода за рахунок внеску США на загальну суму $20 мільярдів у межах ініціативи країн «Великої сімки» Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). Перший транш на $1 мільярд Україна вже отримала через програму Світового банку DPL.

Гроші з програми PEACE in Ukraine підуть на:

зарплати працівників охорони здоровʼя, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців;

допомогу малозабезпеченим сімʼям, переселенцям, людям з інвалідністю, а також сімʼям з дітьми (при вагітності і пологах, при народженні, при усиновленні, одиноким матерям).

Фінансовий механізм країн-членів «Великої сімки» ERA обсягом до $50 мільярдів передбачає, що Україна отримає ці гроші як кредитні, але гасити їх будуть за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених активів РФ.