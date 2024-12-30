Генштаб: Росія втратила 2 010 окупантів і 7 танків за добу

За минулу добу, 29 грудня, Росія втратила 2 010 військових убитими й пораненими, а також кілька десятків одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще сім танків, 22 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 31 дрон оперативно-тактичного рівня, 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 787 940 військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.