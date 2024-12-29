У Південній Кореї розбився пасажирський літак, щонайменше 28 людей загинули.

Про це пише Reuters.

Аварія сталася, коли літак авіакомпанії Jeju Air, що летів зі столиці Таїланду Бангкока, приземлявся в аеропорту в аеропорту Муан. Лайнер вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в стіну.

На борту було 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Двох людей знайшли живими, рятувальні роботи все ще тривають.

Попередньо, аварія сталася під час посадки літака через несправність шасі, яке не опустилось нормально, пише Yonhap. Причиною відмови шасі наразі припускають удар птаха.