Уряд погодив звільнення очільників Київської та Полтавської ОВА

Кабінет міністрів погодив проєкти указів президента Володимира Зеленського про звільнення керівника Київської ОВА Руслана Кравченка та голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Про це йдеться в повідомленні уряду.

Уряд не уточнює причини звільнення, також наразі нема інформації про те, хто очолить обидві ОВА.

Кравченко очолює ОВА з 2023 року. Він замінив Олексія Кулебу, якого призначили заступником керівника Офісу президента.

У жовтні видання NV з посиланням на джерела писало, що Кравченко очолить Офіс генпрокурора замість звільненого Андрія Костіна.

Проніна призначили на посаду очільника Полтавської ОВА у 2023 році. До того він обіймав посаду заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).