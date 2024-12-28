У Великій Британії знайшли в англосаксонкських похованнях меч VI століття

Археологи знайшли меч VI століття під час розкопок англосаксонського кладовища в сільській місцевості Кента, що у Великій Британії. На подив дослідників, він добре зберігся.

Про це повідомляє The Guardian.

Меч має срібно-позолочене руківʼя з декоративним малюнком і лезо з рунічним написом. До руківʼя прикріплений перстень, який, можливо, символізує присягу королю або іншій людині високого статусу.

У тій же могилі, де відкопали меч, знайшли золотий кулон, на якому зображена змія або дракон. Оскільки такі підвіски носили жінки високого статусу, дослідники зробили висновки, що це був сувенір від родички або предка.

У всіх чоловічих могилах знаходять зброю, наприклад списи та щити. У всіх жіночих могилах є ножі, а також брошки і пряжки.

Мікроскоп, що його використовують для дослідження меча та інших знахідок, дає понад десятикратне збільшення і може розкрити деталі про практику поховання в цій кентській громаді.

Наприклад, на мечі вже знайшли лялечки мух, а це означає, що тіло не одразу прикрили перед погребінням, імовірно, даючи близьким час попрощатися.

Одна з могил належала жінці, похованій наприкінці V століття, з предметами, які родом зі Скандинавії. Деякі з могил пізнього VI шостого століття містять артефакти франкського походження.

Це, на думку дослідників, дає знання про те, як змінювався політичний ландшафт у Кенті на цьому місці в V і VI століттях.

Розкопки є частиною більшого проєкту. Дослідження 300 ранніх англосаксів з усього східного узбережжя Британії показало, що близько 75% ДНК було з континентальної Північної Європи. За словами дослідника, це «значна міграційна подія після того, як римська адміністрація зупинилася в Британії».

Наразі провели розкопки вже 12 поховань V—VI століття на англосаксонському кладовищі, розташування якого не розкривають, бо там ще триватимуть дослідження.

Археологи планують ще приблизно 200 розкопок, на дослідження яких підуть роки.

«Ми тримаємо назву місця в таємниці. Це дуже багате кладовище. Це була б справжня трагедія, якби воно стало добре відомим до того, як ми його розкопали», — сказав археолог Дункар Сеєр.

Меч та інші знахідки пройдуть тривалий процес консервації — зрештою вони опиняться в Музеї Фолкстону. А згодом про результати розкопок створять шестисерійний серіал.