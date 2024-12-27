Професора Інституту журналістики Микиту Василенка звільнили з КНУ

Ректор закладу вже підписав наказ про дострокове розірвання контракту з Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року.

Крім того, згідно з висновками комісії, він нехтував вимогами Етичного кодексу університетської спільноти, серед яких збереження наукової репутації, виховання студентів у дусі патріотизму, дотримання толерантності та моральних цінностей, і використовував свою належність до університету, завдаючи шкоди репутації закладу.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики надала детальні висновки щодо систематичних порушень Василенка. Серед них — невідповідність поведінки нормам закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та закону «Про освіту».

Там наголосили, що поведінка професора «не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету».

Що передувало

В одному з останніх коментарів викладач ННІЖ КНУ Микита Василенко висловився про залучення іноземних військ в Україну так: «Щонайменше 40 тисяч мужиків з грішми, голодних за жінками, які не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати через ті чи інші причини, чоловіки яких вбиті на війні чи скалічені».

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка «неприпустимими».

На ситуацію також зреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він написав листи до МОН, щоб відомство провело контроль діяльності ННІЖ, а також до університету, щоб той провів службове розслідування. Лубінець додав, що є потреба звернутися до СБУ.

Омбудсман уже отримував колективне звернення від студентів щодо Василенка. Тоді після реакції Лубінця викладач отримав догану від університету.

Микита Василенко — викладач і письменник, він 40 років учить студентів Навчально-наукового інституту журналістики писати розслідування та репортажі. Також Василенко робив політичну карʼєру, але партію, до якої він належав багато років, на початку великої війни заборонили як проросійську. Згодом він регулярно зʼявлявся на каналах Віктора Медведчука і Євгенія Мураєва, які зараз перебувають під санкціями. А коли їх заборонили, перейшов на політичні ютуб-канали.

«Бабель» зʼясував, що головний прийом Василенка — за будь-яких обставин прогнозувати майбутню кризу: вимирання населення або повстання «в тилу і на фронті».