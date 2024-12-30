Garnier і фонд Spunbond оснастили Миколаївський онкоцентр системами енергопостачання на сонячній енергії

Бренд Garnier спільно з фондом Spunbond оснастили Миколаївський обласний онкологічний центр сучасними системами безперебійного енергопостачання на базі сонячної енергії в межах проєкту «Подбай про енергоживлення лікарень». Ця ініціатива спрямована на забезпечення стабільної роботи медичних закладів по всій країні.

Чернігівська та Київська області вже мають лікарні, обладнані такими системами, а Миколаївський онкоцентр став другим медичним закладом у своєму регіоні, що отримав цю життєво важливу підтримку.

Система забезпечує безперебійне живлення операційного блоку та реанімаційного відділення — двох найважливіших підрозділів Миколаївського онкоцентру — у разі блекаутів і аварійних відключень електроенергії.

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Реанімація: Завдяки автономній роботі системи до чотирьох годин, апарати ШВЛ і монітори життєво важливих показників пацієнтів продовжуватимуть працювати, навіть коли зникне централізоване електропостачання.

Операційний блок: Стабільне живлення операційних ламп, електронних приладів та систем вентиляції — гарантія безпечного проведення операційних втручань.

Технології та економія: Система складається із сонячних панелей потужністю 25 кВт та системи збереження енергії ємністю 42 кВт-год, що дозволяє відділенням працювати автономно до трьох годин. Це не лише рятує життя, а й забезпечує суттєву економію для лікарні — близько €2 000 щорічно, а також зменшує викиди CO2 на 620 тонн за 25 років. Система працює найефективніше у весняно-літні місяці, з піковим виробництвом 8 800 кВт-год у травні та 2 200 кВт-год у грудні.