«Схеми»: Нардеп Куницький виїхав з України в тижневе відрядження від Ради — не повертається вже 3 місяці

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі парламентського відрядження до США для «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». Він і досі за кордоном.

Про це повідомили «Схеми» з посиланням на джерела серед правоохоронців і депутатів.

Олександр Куницький оформив відрядження в США на 21—28 вересня 2024 року. Востаннє він голосував на пленарних засіданнях 17—20 вересня цього року, а в Комітеті з питань правоохоронної діяльності зʼявлявся в жовтні — у режимі відеоконференції.

У Верховній Раді розповіли, що держава не відшкодовувала Куницькому витрати на відрядження, але не надали більш детальної інформації про нього, називаючи ці дані «службовими».

До США нардеп виїхав після того, як у грудні 2023 року Держбюро розслідувань почало розслідувати обставини його іншої поїздки за кордон — улітку 2023 року він отримав від очільника Верховної Ради дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, а повернувся в Україну тільки через три тижні. Однак у межах цього розслідування Куницькому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжного заходу і не встановлювали жодних інших обмежень.