У Боснії заарештували міністра безпеки — його звинувачують у хабарництві

Правоохоронці заарештували міністра безпеки Боснії і Герцеговини Ненада Нешича. Його звинувачують у низці злочинів, зокрема в корупції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву прокуратуру.

Міністра звинувачують в організованій злочинності, зокрема кажуть, що він зловживав службовим становищем, відмивав гроші та брав хабарі.

Держрокурор і Міністерство внутрішніх справ Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині розслідують підозри в корупції в державній компанії «Дороги РС», де Нешич був генеральним директором у 2016—2022 роках.

Окрім Ненада Нешича, затримали ще шістьох людей. Серед них — нинішній керівник компанії Мілан Дакіч і молодший брат міністра Младен Лучіч. Інформація про чотирьох інших підозрюваних наразі невідома.

Президент Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині Мілорад Додік, який зараз під слідством у державному суді Боснії за те, що не виконав рішень міжнародного посланника з питань миру Крістіана Шмідта, звинуватив прокуратуру в переслідуванні сербських урядовців.

«Процедура, розпочата прокуратурою Боснії проти міністра безпеки Ненада Несіча, є абсолютно неприйнятною», — написав він.