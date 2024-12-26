Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони перенесуть через технічний збій

Під час інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони України стався технічний збій — його перенесуть на 7 січня 2025 року.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Результати сьогоднішнього голосування анулюють. Голосування відбудеться з 09:00 до 21:00 7 січня за цим посиланням.
Причина збоїв — внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів. Фахівці працюють, щоб це виправити та забезпечити стабільну роботу системи протягом голосування.
У Міноборони перепросили за незручності та закликали громадян узяти участь у голосуванні.
- До Громадської антикорупційної ради ввійдуть 15 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Упродовж двох років вони допомагатимуть боротися з корупційними ризиками у роботі Міноборони.