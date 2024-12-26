Понад 200 людей застрягли на підіймачі французького курорту — їх врятували на гелікоптері

Напередодні Різдва у французьких Альпах зламався підіймач. У кріслах застрягли майже 240 туристів, вони чекали на допомогу кілька годин.

Про це повідомляє BFMTV.

Аварія трапилася на схилах лижного курорту Super Dévoluy 25 грудня. Багато відпочивальників приїхали туди, щоб відсвяткувати Різдво зі своїми родинами. Однак зненацька підіймач зупинився.

Люди жалілися на те, що почали замерзати — вони чекали на порятунок більш як три години. Зрештою рятувальники евакуювали їх на гелікоптері.

Деякі туристи зізналися, що тепер боятимуться кататися, навіть якщо підіймач скоро знову відкриють. Керівництво курорту не розуміє причини аварії.

«Влітку ми провели електричну реконструкцію крісельного підіймача La Festoure вартістю €300 тисяч. Його здали в експлуатацію у листопаді та вперше запустили 14 грудня», — каже генеральний директор курорту Лоран Телем.

Крісельний підіймач усе ще не працює — несправність досить серйозна, вона пов’язана з електроприводом. Втім, представники курорту сподіваються розв’язати цю проблему до вихідних.