Дослідження: Леопардів можна впізнати за їхнім ревінням

Під час масштабного дослідження, яке провели в національному парку Ньєрере (Танзанія), учені зʼясували, що кожен леопард має власний унікальний рев, за яким його можна ідентифікувати.

Дослідження опублікували в журналі Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Леопарди перебувають у Червоній книзі як вид, який класифікують «вразливим», переважно через втрату середовища проживання та конфлікт між людиною і дикою природою.

Леопарди — нічні створіння, які живуть відокремлено одне від одного на величезних просторах. Тому вченим важко зібрати достовірні дані, які б допомогли їм зупинити скорочення популяції.

Наразі існує мало наукових досліджень про «рев, схожий на звук пилки» (англійською — sawing roar), леопарда — повторюваний низькочастотний патерн ударів, який чутно щонайменше за кілометр і який тварини видають, щоб шукати партнерів і захищати територію.

Метод біоакустики найчастіше використовують для моніторингу птахів і морських видів, але цього разу дослідники взялися за нього, щоб вивчати леопардів.

Учені зосередилися на території Національного парку Ньєрере в Танзанії площею 450 квардатних кілометрів, там вони прикріпили 50 пар камер до дерев уздовж доріг і стежок, а біля кожної камери розмістили мікрофони, щоб мати можливість впізнати леопарда на відео, а потім вилучити його ревіння з аудіо.

Після аналізу отриманих даних дослідники виявили, що індивідуальна ідентифікація леопарда вдалася із загальною точністю 93,1%.

«Виявлення того, що леопарди мають унікальний рев, є важливим, але здебільшого досить базовим відкриттям, яке показує, як мало ми знаємо про леопардів і великих мʼясоїдних тварин загалом», — резюмував один із дослідників Джонатан Гроукотт.