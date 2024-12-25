Австрійський холдинг Фірташа Ostchem збанкрутував

Земельний суд Зальцбурга відкрив провадження у справі про банкрутство холдингу OSTCHEM Holding GmbH, який є частиною мережі компаній українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на австрійське інформагентство АРА.

Ця компанія, зареєстрована в Зальцбурзі, є класичним холдингом. Її єдиною корпоративною метою було володіння та управління акціями інших компаній.

Мажоритарним акціонером холдингу (86%) є кіпрська компанія Fleori Enterprises Ltd., що теж належить Фірташу.

Єдиним активом холдингу до недавнього часу залишалася 100% дочірня компанія в Німеччині. Іншої господарської діяльності компанія не здійснювала. У 2014 році, після анексії Криму, холдинг втратив контроль над розташованим на півострові хімічним заводом. Це призвело до повного припинення діяльності його дочірнього підприємства ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», яке нині перебуває на стадії ліквідації.

Холдинг досі має значні податкові зобовʼязання перед Австрією. Несплаченими залишаються:

податок на прибуток за 2011 рік у розмірі €3,36 мільйона,

податок на прибуток за 2012 рік у розмірі €4,21 мільйона.

Термін сплати цих податків спливає 27 грудня 2024 року. Оскаржити відповідні рішення або повідомлення від Федерального фінансового суду вже неможливо.

Згідно з балансом за 2023 фінансовий рік, компанія фактично не має активів, але зобовʼязання становлять майже €43 мільйони. Список кредиторів поки що не сформували.

Компанію планують ліквідувати. Кредитори мають час до 5 березня 2025 року, щоб зареєструвати свої вимоги.