Японські макаки люблять сидіти на спинах оленів — поки невідомо чому

Науковці дослідили поведінку японських макак, які залазили на спини плямистих оленів. Схоже, у більшості випадків примати роблять це для відпочинку.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому академічним видавництвом Springer Nature.

Дослідники поспостерігали за взаємодіями ссавців на двох віддалених одна від одної місцинах Японії. У 96% випадків мавпи просто відпочивали на спинах оленів, у 40% взаємодія була пов’язана із сексуальною активністю, у майже 13% примати гралися та займалися грумінгом.

Було кілька гіпотез, чому так відбувається. Вважалося, що сексуальні дії траплялися лише між макаками та оленями різної статі як імітація спарювання, але це не підтвердилося. За другою версією, примати сприймали оленів як транспорт. Однак макаки не подорожували на спинах оленів на великі відстані. Тоді вчені припустили, що взимку примати так зігріваються. Це ще вивчатимуть.

Ще одна теорія каже, що грумінг і гра з оленями підтримують міжвидові відносини. Вчені стали свідками лише 10 спроб оленів скинути мавп із себе. Це може означати, що ссавці пристосувалися до співжиття і не шкодять одне одному.