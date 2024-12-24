За побиття ізраїльських футбольних фанів в Амстердамі засудили пʼятьох людей

Окружний суд Амстердаму засудив пʼятьох уболівальників за насильство проти фанатів ізраїльського клубу «Маккабі», які приїхали на матч Ліги Європи.

Про це повідомляє BBC.

Один фігурант, якому 32 роки, отримав шість місяців ув’язнення, інший — 10 тижнів, ще двоє — по місяцю. П’ятого обвинуваченого притягнули до громадських робіт відповідно до законодавства Нідерландів — він неповнолітній.

Суддя вважає, що рішення відправити чоловіків до в’язниці адекватне з огляду на їхні дії та «контекст, в якому вони відбувалися». Окрім фізичного побиття фанатів «Маккабі», є відеодокази того, як нападники несли палестинські прапори та скандували гасла проти ізраїльтян.

Один із засуджених бив уболівальників ногами. Прокурори вважають його лідером нападів. Інший фігурант словесно ображав жертв і підтримував насильство в чаті в месенджері WhatsApp. Група налічувала понад 900 учасників, які обмінювалися інформацією для переслідування футбольних фанатів з Ізраїлю.

Наймолодший з нападників, якому 19 років, ударив поліцейського. Усі п’ятеро засуджених мають два тижні, щоб оскаржити рішення суду.