У Бразилії закрили завод BYD — там китайських працівників утримували в «рабських умовах»

Бразильські чиновники виявили 163 громадян Китаю, які працювали в «рабських умовах» на будівельному майданчику заводу, що належить китайському виробнику електромобілів BYD. Фірма вже припинила будівництво заводу.

Про це повідомляють Reuters і BBC з посиланням на місцеву прокуратуру.

Працівникам доводилося вимагати дозволу, щоб залишати своє житло, щонайменше у 107 китайців роботодавці забрали паспорти.

Громадян Китаю нібито доставили в Бразилію нелегально. Робітники, яких найняла компанія Jinjiang Construction Brazil, жили в чотирьох приміщеннях у місті Камасарі.

До «умов, подібних до рабства», бразильське законодаство включає боргову кабалу та роботу, що порушує людську гідність.

Китайські робітники працювали протягом часу, що перевищує дозволений бразильським законодавством. Іноді їх змушували працювати протягом семи днів на тиждень, а багатьом з них затримували заробітню плату.

За словами прокурорів, працівників змусили спати на ліжках без матраців.

Ванна була спільною для 31 працівника — китайці були вимушені рано вставати, щоб бути готовими до роботи. Багатьом працівникам утримували зарплату, також вони стикалися з надмірними витратами на розірвання контрактів.

Планували, що завод добудують і він запрацює до березня 2025 року. Це мав бути перший завод BYD з виробництва електромобілів за межами Азії.