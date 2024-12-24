Як Україна випереджає в розвитку російську РЕБ. Огляд матеріалів іноземних медіа 23 грудня

Великий матеріал про радіоелектронну боротьбу між Україною та Росією опублікувало видання про технології Wired. У 2022-му росіяни були набагато просунутіші в цьому напрямку, та українці за два роки змогли майже зрівнятись з ними за рівнем розвитку систем РЕБ, зокрема тих, що знешкоджують дрони.

Видання починає текст з історії: перша боротьба систем РЕБ проходила в часи Другої світової війни між Німеччиною та Великою Британією. Британці дивувались, як німецьким пілотам вдається в темряві точно влучати в обʼєкти у Британії. Виявилось, у нацистських військах тоді вже навчились використовувати радіосигнали, щоб позначати потрібні локації: наприклад, ішов сигнал із Нідерландів і з Німеччини, ці лінії перетиналися на місці важливого для Лондону заводу ― пілот на радарі літака бачив точку перетину і скидав там бомбу. Невдовзі британці навчилися фіксувати радіохвилі від німецьких літаків ― завдяки цьому їх стало легко виявляти в темному небі, збивати борти стали частіше, а практика авіанальотів на Британію припинилась.

Зараз радіоелектронна боротьба набагато більш розвинута ― із залученням супутників і великих комплексів заглушення радіосигналу. Росія активно інвестувала в розробку новітніх комплексів РЕБ, однак із початком повномасштабного вторгнення виявилось, що більшість з них нерелевантні задачам цієї війни. Це ще не була позиційна війна, масивні вантажівки окупантів із глушилками сигналу легко було виявити, тож вони мало чого досягали. Коли фронт стабілізувався, ситуація частково змінилась, але й тоді було зрозуміло, що потрібні компактні та гнучкі системи глушіння сигналу. Особливо це стало очевидним, коли обидві сторони почали активно використовувати дрони. І тут підприємливість сотень невеликих стартапів українців поступово дає кумулятивний ефект. Видання цитує колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який наприкінці минулого місяця сказав, що за рівнем розвитку українська та російська РЕБ уже зрівнялися. Для перемоги у війні Україні потрібно суттєво випередити росіян в цьому.

«У таємній майстерні дронів у Києві Іван тримає маленький чип, який встановлюється на компактний FPV-дрон. Іван сподівається, що цей чип нівелює спроби росіян заглушити звʼязок для таких дронів, ― ідеться в матеріалі. ― Із цими чипами та двома дешевими антенами дрони Івана програмуються на постійні стрибки між частотами зі швидкістю понад 25 разів на секунду ― в унісон з базовою станцією». Ворог за такою частою зміною, як сподіваються розробники, не встигатиме.

Також видання розповідає, як українцям вдається скеровувати «шахеди» на Білорусь чи Росію. Це результати роботи системи «Покрова» ― мережі передавачів, що задають ворожому безпілотнику хибні координати. Через це він відхиляється від курсу інколи на 100 й більше кілометрів.

Одна з поточних актуальних розробок українців ― безпілотник, який полював би на російські дрони за принципом «запустив і забув». Тобто щоб він літав, допоки не знайде і не знешкодить ціль. Щоправда, ще потрібно навчити такий дрон відрізняти ворожі безпілотники від птахів.

Це лише частина огляду. Про ще два матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.