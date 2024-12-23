Телескоп «Хаббл» демонструє спіральну галактику із сузір’я Кита

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував спіральну галактику NGC 337, розташовану за 60 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Кита.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Центр галактики світиться ніби золотом — це сяйво старих зірок. Водночас галактичні околиці видаються блакитними — вони отримують такий колір від молодих зірок.

ESA / Hubble / NASA

У NGC 337 є наднова зірка SN 2014cx типу IIP — це означає, що зірка, що вибухнула, була надгігантом, принаймні у вісім разів масивнішим за Сонце. Буква «P» позначає плато, тобто коли світло від наднової зірки почало згасати, його рівень досяг плато, залишаючись незмінним протягом кількох тижнів або місяців, перш ніж згасати далі.

Такі наднові виникають, коли масивна зірка більше не може виробляти достатньо енергії у своєму ядрі, щоб запобігти нищівному тиску гравітації.