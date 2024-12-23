З 1 січня 2025 року «Укрпошта» введе нові тарифи — вперше в історії компанії вони не залежатимуть від ваги

З 1 січня 2025 року «Укрпошта» введе нові тарифи на доставку посилок. Уперше в історії компанії вони не залежатимуть від ваги — ціна утворюватиметься лише від обʼєму посилок.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, всього буде 8 розмірів за тарифами. Найнижчий тариф залишиться без змін, а решта будуть «найдоступнішими на ринку». Клієнти матимуть вибір залежно від своїх потреб: якщо потрібна швидка доставка, то буде доступним тариф «Пріоритетний», а той, кому треба заощадити, зможе скористатись тарифом «Базовий» та зекономити до 50%.

Детальніше про ціни на всі тарифи «Укрпошта» повідомить дещо пізніше, наголосив гендиректор компанії.

Водночас посилки все одно зважуватимуть — насамперед для того, щоб з посилок нічого не крали.

Смілянські наголосив: ці зміни пов’язані з тим, що «Укрпошта» закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями. За його словами, тепер і доставка, і її якість буде значно кращою. Цьому сприятиме і стандартизоване упакування — не важливо, чи його робитиме клієнт самостійно, чи «Укрпошта».

Водночас задля того, щоб відправити нестандартну посилку, треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення.