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У Римі обмежили кількість туристів, які можуть одночасно милуватись фонтаном Треві

Автор:
Олександра Опанасенко
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У Римі після трьох місяців реставрації відкрили фонтан Треві. Тепер до нього одночасно пускатимуть до 400 відвідувачів, щоб уникати натовпу.

Про це пише CNN.

Фонтан Треві збудували у XVIII столітті — це одна з найпопулярніших памʼяток міста. Щодня його відвідували 10—12 тисяч туристів.

Фонтан Треві після реставрації, 22 грудня 2024 року.

Фонтан Треві після реставрації, 22 грудня 2024 року.

Getty Images

Але тепер, щоб впоратися з величезним натовпом, влада Рима розробила обмеження. Відвідувачі мають забронювати місце онлайн та заплатити €2 за вхід, щоб помилуватися фонтаном не більше 30 хвилин.

«Так у відвідувачів фонтану буде більше можливостей роздивитися фонтан та зрозуміти цінності, які він втілює», — сказав начальник відділу культурної спадщини Риму Клаудіо Парізі Пресічче.

Щороку у фонтан вкидають близько €1,5 мільйона, які влада міста переказує католицькій благодійній організації Caritas. Усе через прикмети — вважають, що якщо кинути монетку у фонтан Треві, то людина обовʼязково повернеться до Рима.