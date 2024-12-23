У Мозамбіку циклон спричинив потужний шторм — майже 100 загиблих, 700 людей поранені

Тропічний циклон «Чідо» тиждень тому вийшов на сушу в африканському Мозамбіку і спричинив шторм. Кількість жертв катаклізму днями зросла до 94.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Найсильніше «Чідо» спустошив заморські землі Франції — архіпелаг Майотта, що розташований у Мозамбіцькій протоці. Шторм накрив північну провінцію Мозамбіку Кабо-Дельгадо, його пориви сягали близько 260 км/год. Протягом доби там випало 250 мм опадів.

Наслідки стихії торкнулися близько 620 тисяч людей, 500 тисяч з них — мешканці Кабо-Дельгадо. Понад 700 жителів країни зазнали травм, пише Anadolu Agency. Пошкоджені або повністю зруйновані 140 тисяч помешкань, 52 лікарні, 89 будівель та 250 шкіл.

Регіон регулярно потерпає від тропічних штормів. Фахівці кажуть, що «Чідо» став потужнішим, а його наслідки інтенсивнішими через антропогенні зміни клімату. Представники місцевої влади закликають небайдужих по всій країні жертвувати їжу та одяг постраждалим від циклону.