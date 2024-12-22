BBC: Переговори про припинення вогню в Газі завершені на 90%

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню і звільнення заручників у Газі завершені на 90%, але залишаються ключові питання, які необхідно вирішити.

Про це повідомив ВВС високопоставлений палестинський чиновник, який бере участь у переговорах.

Одним з головних каменів спотикання є подальша військова присутність Ізраїлю у Філадельфійському коридорі, стратегічно важливій смузі землі на півдні Гази вздовж кордону з Єгиптом.

За словами посадовця, Ізраїль збереже військову присутність у цій зоні.

Він додав, що якщо ці питання вирішать, триетапне припинення вогню зможуть узгодити протягом кількох днів.

Угода включатиме обмін по 20 палестинських увʼязнених за кожну жінку-солдата армії Ізраїлю, звільнену на першому з трьох етапів припинення вогню.

Імена увʼязнених ще не узгодили, але їх оберуть з майже 400 людей, які відбувають в Ізраїлі тюремне увʼязнення терміном від 25 років і більше.

Очікується, що серед них не буде високопоставленого лідера «Руху за національне визволення Палестини» Марвана Баргуті, на звільнення якого Ізраїль накладе вето.

Звільнення ізраїльських заручників відбуватиметься поетапно, оскільки вважаєих досі утримують в Газі, Ізраїль вважає живими 62.

Цивільне населення Гази зможе повернутися на північ під наглядом єгипетсько-катарської системи, а майже 500 вантажівок на день доставлятимуть допомогу в сектор, сказав чиновник.

На завершальному етапі трифазного плану, який означатиме закінчення 14-місячної війни, Газу контролюватиме комітет технократів з анклаву, які не матимуть попередньої політичної приналежності, але матимуть підтримку всіх палестинських угруповань.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.