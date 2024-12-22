НБУ: Російська кібератака знизила можливість банків відкривати рахунки й видавати кредити

Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити.
Про це повідомив Національний банк України у відповідь на запит агенції «Інтерфакс-Україна».
«На роботу Національного банку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи Національного банку працювали та продовжують працювати у штатному режимі. Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття ними нових рахунків і видачу нових кредитів», — поінформував регулятор.
Нацбанк нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення держреєстри теж були недоступні, у звʼязку з чим Центробанк надавав банківській системі розʼяснення щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах, керуючись якими банківська система працювала до середини червня 2022 року.
«Зараз готується аналогічний лист для банківської системи», — анонсував Центробанк.
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