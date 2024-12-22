Розстріл чотирьох українських полонених на Донеччині. Прокуратура почала розслідування

Офіс генпрокурора почав розслідування розстрілу чотирьох українських полонених на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, розстріл стався на Времівському напрямку у Волноваському районі.

Під час артилерійського обстрілу четверо українських захисників були змушені укритись у приватному будинку. Після оточення російськими військовими вони вийшли з будівлі та потрапили в полон.

Двох військовополонених залишили лежати на землі, а інших двох вивели на дорогу. Згодом усіх чотирьох українських військових розстріляли.

Офіс генпрокурора розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Максимальна санкція — довічне увʼязнення.

Страти українських військовополонених

Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Із 177 підтверджених випадків 109 відбулися у 2024-му.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів.

Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.