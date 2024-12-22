Тисячу гривень «Зимової єПідтримки» отримали вже 5 мільйонів українців

Заявки на отримання 1 000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка» подали вже 10 мільйонів українців.

Про це повідомив 22 грудня у Facebook премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що понад 8 мільйонів заявок подали через «Дію», і ще майже 2 мільйони — через «Укрпошту». І вже 5 млільйонів українців отримали тисячу гривень від держави.

Очільник уряду нагадав, що цього тижня почала працювати й державна програма «єКнига». За перші два дні роботи програми надійшло понад 30 тисяч заявок.