Курсантам військових вишів піднімуть виплати з наступного року

З наступного року грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти зросте.

Про це сказав заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За його словами, вже з березня 2025 року курсанти 1 та 2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, тобто 8 тисяч гривень.

«З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення теж збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3—4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень», — повідомив Мельник.

Зустріч проходила у форматі відкритого діалогу, під час якого курсанти мали можливість обговорити із заступником міністра актуальні питання щодо освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення та умов проходження служби у Збройних силах України.

Наразі курсанти військових училищ отримують 2 350 гривень.