BMW заявила, що зупинила нелегальний експорт своїх авто до Росії

Німецький автовиробник BMW виявив порушення в експорті до Росії зі своєї філії в місті Ганновер. Компанія зупинила експорт і звільнила причетних до нього працівників.

Про це пише MSN з посиланням на заяву компанії.

Мюнхенська компанія підтвердила повідомлення видання Business Insider, в якому йшлося про те, що російським покупцям поставили понад 100 автомобілів високого класу.

Наразі на Росію поширюється широкий спектр санкцій, запроваджених Європейським Союзом та Сполученими Штатами, зокрема у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате в лютому 2022 року.

Постачання автомобілів російським покупцям підпадає під суворе ембарго. BMW заявила, що дотримується цього ембарго.

Автовиробник зазначив, що компанії з різних секторів знайшли свою продукцію у продажу в Росії, попри дотримання санкцій. Зазвичай це відбувалося через так званий сірий імпорт.

BMW Group вживає низку заходів, щоб зупинити такий імпорт.