BMW заявила, що зупинила нелегальний експорт своїх авто до Росії

Німецький автовиробник BMW виявив порушення в експорті до Росії зі своєї філії в місті Ганновер. Компанія зупинила експорт і звільнила причетних до нього працівників.
Про це пише MSN з посиланням на заяву компанії.
Мюнхенська компанія підтвердила повідомлення видання Business Insider, в якому йшлося про те, що російським покупцям поставили понад 100 автомобілів високого класу.
Наразі на Росію поширюється широкий спектр санкцій, запроваджених Європейським Союзом та Сполученими Штатами, зокрема у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате в лютому 2022 року.
Постачання автомобілів російським покупцям підпадає під суворе ембарго. BMW заявила, що дотримується цього ембарго.
Автовиробник зазначив, що компанії з різних секторів знайшли свою продукцію у продажу в Росії, попри дотримання санкцій. Зазвичай це відбувалося через так званий сірий імпорт.
BMW Group вживає низку заходів, щоб зупинити такий імпорт.
- Санкції проти Росії вводять у відповідь на її агресію проти України ще з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення 2022 року обмеження суттєво розширили.
- За інформацією глобальної бази даних щодо відстеження санкцій Castellum, із кінця лютого 2022 року проти РФ ввели 19,5 тисячі обмежень, а загалом з 2014 — понад 22 тисячі.