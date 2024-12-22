Ісландія планує винести питання членства в ЄС на референдум до 2027 року

Новий уряд Ісландії заявив, що планує винести питання про членство в ЄС на референдум до 2027 року.

Про це пише Euronews.

Нова адміністрація премʼєр-міністра Кріструн Фростадоттір, яка приступає до виконання своїх обовʼязків у неділю, також заявила, що створить групу експертів для вивчення недоліків і переваг збереження ісландської крони над переходом на євро.

«Ми домовилися, що в парламенті буде погоджено пропозицію про проведення референдуму щодо продовження переговорів про вступ Ісландії до Європейського Союзу і що цей референдум має відбутися не пізніше 2027 року», — заявила нова міністр закордонних справ Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір.

Гуннарсдоттір також є лідеркою проєвропейської Партію ліберальних реформ і, як очікується, очолить будь-які переговори про вступ до ЄС.

Згідно з опитуванням, яке в червні провела компанія з маркетингових досліджень Maskína, підтримка членства в ЄС серед населення Ісландії зростає.

Це опитування показало, що трохи понад 54% респондентів виступають за вступ до блоку, причому більшість з них вважають, що у складі ЄС їхні домогосподарства будуть жити краще у фінансовому плані.

У країні, яка загалом неоднозначно ставилася до вступу в ЄС, це значний зсув на користь членства.