FT: Команда Трампа хоче вивести США з ВООЗ у день інавгурації

Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа наполягає на виході США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я в день інавгурації, 20 січня 2025 року.

Про це пише FT.

Вихід США позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування — це перешкоджатиме організації реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я, наприклад такі, як пандемія коронавірусу.

США забезпечували близько 16% фінансування організації у 2022—2023 роках.

«Америка збирається залишити величезний вакуум у глобальному фінансуванні охорони здоров’я та лідерстві. Я не бачу нікого, хто збирається заповнити пролом», — сказав професор глобальної охорони здоров’я Центру права Джорджтаунського університету Лоуренс Гостін, додавши, що вихід США «в перший день» буде «катастрофічним» для глобальної охорони здоров’я.

Водночас він не впевнений, що Трамп надасть цьому задуму такий же пріоритет, як деякі члени його команди.

У 2020 році Трамп уже хотів, щоби США вийшли з ВООЗ під час Covid-19 — тоді він звинуватив організацію в тому, що її контролює Китай. Але ситуацію виправив Байден, коли став президентом, і США залишилися у ВООЗ.

FT пише, що цього разу «дехто» з команди Трампа хоче рухатися набагато швидше в цьому напрямку.