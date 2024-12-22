У Ірані кризова ситуація в енергетиці — через це в країні закривають школи та держпідприємства. Причиною цього стали атаки з боку Ізраїлю та багаторічні санкції — і це попри те, що Іран має один із найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі.

Про це пише NYT.

«Ми зіткнулися з дуже жахливим дисбалансом газу, електрики, енергії, води, грошей і навколишнього середовища», — сказав президент Масуд Пезешкіан у прямому телевізійному зверненні до нації.

За його словами, проблема досягла критичної точки. До пʼятниці 17 електростанцій повністю вийшли з ладу, а решта працювали лише частково.

В країні вже всі школи перейшли в онлайн-формат навчання. Промислові підприємства фактично зупинили роботу через брак електроенергії. Урядові установи в Ірані закриті або працюють за скороченим графіком.

Проблеми почалися ще в листопаді — тоді Іран почав відключати електроенергію в житлових будинках на дві години щодня, але цього виявилося недостатньо. Посадовці кажуть, що дефіцит газу, який необхідний країні для функціонування, становить приблизно 350 мільйонів кубометрів на день — попит зріс разом із похолоданням.

Уряд країни мав вибір: припинити газопостачання до житлових будинків або припинити постачання до електростанцій, які виробляли електроенергію. Посадовці обрали останнє.

«Політика уряду полягає в тому, щоб за будь-яку ціну запобігти відключенню газу та тепла в будинках», — сказав член енергетичного комітету Торгово-промислової палати Сейєд Хамід Хоссейні.

За його словами, ситуація в Ірані зараз «може викликати заворушення в усій країні».

Державна енергетична компанія Tavanir попередила виробників, що їм необхідно підготуватися до масових відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів або тижнів.

Голова Координаційної ради промисловості країни Мехді Бостанчі каже, що втрати лише минулого тижня можуть скоротити виробництво в Ірані щонайменше на 30–50% і принести збитки в десятки мільярдів доларів. Найбільше, за його словами, вже постраждали малі та середні підприємства.

Водночас власник одного з найбільших заводів з виробництва будівельних матеріалів сказав, що його бізнес пережив революцію, війну та санкції, але нічого з цього не було таким хаотичним і стресовим, як події минулого тижня.

Валюта країни, ріал, впала до найнижчого курсу щодо долара за історію.

Причини енергетичної кризи в Ірані

Міжнародні енергетичні дослідження показують, що на природний газ припадає близько 70% джерел енергії Ірану, що набагато вище, ніж, наприклад, у США і Європі.

Аналітики пояснюють нинішню кризу безліччю проблем, включаючи слабку інфраструктуру в усьому ланцюжку виробництва та постачання. Через санкції Ірану важко залучити іноземні інвестиції, щоб розширити та модернізувати свій енергетичний сектор. Серед інших факторів — корупція та низькі ціни, що сприяють марнотратному споживанню.

Також вплинуло те, що у лютому цього року Ізраїль підірвав два газопроводи в Ірані. Іранський уряд використав аварійні резерви газу, щоб уникнути перебоїв.

Водночас президент Пезешкіан, якого обрали у липні, заявив, що його уряд успадкував виснажений запас енергії, який він не зміг поповнити.