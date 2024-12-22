У ніч проти 22 грудня РФ атакувала Україну 103 безпілотниками типу Shahed і БпЛА інших типів. Також зафіксували пуск балістичної ракети «Іскандер-М» із Криму в напрямку Херсонщини.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські Сили ППО збили 52 ворожих БпЛА із 103.

Ще 44 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків. Один дрон полетів у напрямку Білорусі.

Цієї ночі ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку є руйнування приватних підприємств, багатоквартирних будинків. Попередньо, минулося без жертв.

Так, у Броварах, що на Київщині, уламки БпЛА впали на багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали мешканців будинку і ліквідували пожежу.