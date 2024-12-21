Голова ЦРУ Бернс приїхав в Україну з останнім візитом на посаді

Директор американського Центрального розвідувального управління Білл Бернс приїхав до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Це останній візит Бернса до Києва на цій посаді.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, він провів багато зустрічей з Бернсом за час повномасштабної війни — в Україні, Європі та США. Про них не повідомляли публічно.
«Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує», — зазначив Зеленський.
Зеленський додав, що зберігатиме з Бернсом контакт і «не розголошуватиме таємниць».
- Білла Бернса призначили на посаду директора ЦРУ в березні 2021 року. Обраний президент США Дональд Трамп пропонує призначити на цю посаду ексдиректора Нацрозвідки США Джона Реткліффа.