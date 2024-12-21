Юлія Гнатюк тимчасово очолить Інститут національної пам’яті

Кабінет міністрів призначив Юлію Гнатюк тимчасовою виконувачкою обовʼязків голови Українського інституту національної пам’яті.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Гнатюк призначили на посаду після звільнення попереднього голови Інституту національної памʼяті Антона Дробовича. Його призначили директором Інституту нацпамʼяті 11 грудня 2019-го на пʼятирічний термін, котрий і спливає цього місяця.

Юлія Гнатюк Український інститут національної пам'яті

З 2009 року Гнатюк працювала у сфері бухгалтерського обліку в різних установах, має магістерську освіту за спеціальністю облік і аудит. У грудні 2021—травні 2024-го очолювала відділ фінансово-бухгалтерського і технічного забезпечення Інституту нацпамʼяті як головний бухгалтер.

У травні 2024 року Гнатюк призначили першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.