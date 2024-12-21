Колишня королівська сімʼя Греції повернула собі грецьке громадянство — через 50 років після розпаду монархії

Члени колишньої королівської сімʼї Греції відновили грецьке громадянство і офіційно визнали республіканську систему правління в країні. Це сталось через 50 років після скасування монархії.

Про це пише The Guardian.

Нині покійного короля Костянтина II і членів його сімʼї позбавили грецького громадянства в 1994 році. Усе через суперечку з урядом щодо колишньої королівської власності й через відмову Костянтина ІІ зректися будь-яких прав на грецький трон для своїх нащадків.

Представник Міністерства внутрішніх справ Греції Атанасіос Балерпас повідомив, що родичі покійного короля підписали декларацію про визнання республіканського уряду і прийняття нового прізвища Де Грес, що в перекладі з французької означає «з Греції».

А втім, такий вибір прізвища роздратував лівих політиків.

«Коли вони кажуть, що відмовляються від своїх титулів і будь-яких майбутніх претензій [на престол], обираючи це прізвище, вони створюють плутанину», — заявили в Соціалістичній партії.

Колишні члени грецької королівської родини (зліва направо) — Павлос, Ніколаос, Анна-Марі, Філіппос та інші, Афіни, серпень 2024 року. AP

Хоча офіційно імен заявників не називають, за даними грецьких медіа, 10 членів колишньої королівської родини подали документи на отримання громадянства. Йдеться про всіх п’ятьох дітей Костянтина II й колишньої королеви Анни-Марії — Алексію, Павлоса, Ніколаоса, Теодора і Філіппоса, — а також п’ятьох онуків короля.

Рішення про громадянство опублікували в урядовому віснику 20 грудня, а це означає, що Де Греси можуть подавати заяви на грецькі паспорти.

Повалення грецької монархії

Грецьку монархію скасували референдумом у грудні 1974 року. Тоді виборці більшістю голосів підтримали республіканську конституцію через кілька місяців після падіння семирічної військової диктатури.

Члени королівської родини десятиліттями жили у вигнанні, перш ніж Костянтин ІІ повернувся як приватний громадянин у 70 років. Але в 1994 році родину позбавили грецького громадянства під час судової тяганини за колишній королівський маєток, який зараз є державною власністю.

Раніше вони відмовилися від прізвища Глюксбург, наданого законом 1994 року. На їхню думку, воно надто промовисто натякає на їхнє німецьке походження.