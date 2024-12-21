Вночі ППО збила керовану ракету і 57 безпілотників

У ніч проти 21 грудня росіяни запустили по Україні ракету з тимчасово окупованої території Донеччини. Окупанти також запустили 113 БпЛА із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з окупованого Бердянська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог спрямував ракету С-400 з тимчасово окупованої Донецької області в напрямку Полтавщини. Попередньо, минулося без наслідків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Ще 56 ворожих безпілотників локаційно втрачені без негативних наслідків. У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні дрони пошкодили житлові будинки та автівки, постраждалим надають допомогу.