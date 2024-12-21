Україна використовує відео з фронту для навчання ШІ. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 грудня

Щодоби відео з українських дронів, які використовуються на лінії фронту, генерують близько шести терабайт інформації. Неприбуткова цифрова система OCHI збирає всі ці дані, щоб тренувати на них системи штучного інтелекту, пише інформагентство Reuters. Наразі, за словами керівника проєкту Олександра Дмитрієва, накопичено вже 228 років відеозаписів. Їхній аналіз дозволить набагато краще виявляти на відео, наприклад, чужу військову техніку ― і обирати найкращий спосіб її знешкодження. Штучний інтелект українці активно використовують на фронті вже зараз: аналогічна система «Месники» допомогла ідентифікувати 12 тисяч російських зразків військової техніки на фронті.

Також сьогодні Financial Times опублікувала довгу статтю про те, як європейці намагаються підлаштуватися під майбутню політику Трампа щодо України ― хоч поки що про її деталі можуть лише здогадуватись. Al Jazeera навздогін убивству в Москві російського генерала Івана Кирилова, що сталося на початку тижня, опублікувала матеріал про реакцію українських посадовців: вони запевняють, що Київ має ще багато цілей з-поміж російських «високопоставлених злочинців». The Washington Post опублікувала матеріал про те, що наступного року «по різні боки геополітичного рингу» зійдуться Дональд Трамп, який бажає якнайшвидше завершити російсько-українську війну, і Володимир Путін, який прагне виторгувати Україну на обіцянку безпеки в Європі ― і наслідком цих торгів між двома альфа-самцями може бути доля світу. Reuters опублікувало репортаж із Покровська, присвячений цивільним, які ще залишаються в місті, на околиці якого вже точаться бої. Euronews опублікували колонку про те, що опорою української економіки в теперішніх умовах стали жінки, а Foreign Policy припускають, що врятувати мир в Україні та на континенті може миротворчий військовий контингент із європейських країн на лінії розмежування між Росією та Україною ― цю ідею, зокрема, активно просуває Франція.