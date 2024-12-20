Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг

МЗС України розпочинає експериментальний проєкт, у межах якого консульські послуги надаватимуть за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та системи «е-Консул». Уряд ухвалив відповідну постанову.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Ось які нові можливості будуть в українців за кордоном:
- Оформлення ID-карток з доставкою готової картки поштою (треба тільки один візит до посольства чи консульства, щоб подати документи).
- Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних. Готовий документ надсилають поштою.
- Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства.
- Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення.
- Комплексна послуга для оформлення новонароджених (видача свідоцтва про народження, реєстрація дитини громадянином України, присвоєння УНЗР, реєстрація дитини в Державному реєстрі платників податків).
Заяви про надання послуг тепер можна подавати через портал або мобільний застосунок «Дія».