Зеленський погодив призначення понад 30 послів

Президент Володимир Зеленський затвердив призначення понад 30 послів.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Зокрема, перший заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял стане послом у Туреччині, директорка центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук — представницею України в НАТО, експосол України в Німеччині Андрій Мельник — представником України в ООН.

На початку листопада МЗС у відповідь на запит «Бабеля» повідомляв, що Україна не має послів у понад 30 країнах. Йшлося про такі країни, як Алжир, Ангола, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Гана, Греція, Грузія, Ефіопія, Іран, Казахстан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Кот-д’Івуар, Кувейт, Ліван, Мавританія, Малайзія, Мозамбік, Молдова, Норвегія, Оман, Руанда, Таїланд, Танзанія, Туреччина, Угорщина, Філіппіни.