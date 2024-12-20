Міноборони працює над повним реформуванням ТЦК

Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це під час години запитань до уряду повідомив перший заступник очільника відомства Іван Гаврилюк.

«На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. В першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних», — розповів він.

Реформу ТЦК міністр оборони Рустем Умєров анонсував ще у вересні в колонці для Forbes, однак тоді не навів жодних деталей.

Наразі ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, які своєю чергою підпорядковані Генеральному штабу.