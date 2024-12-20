Instagram анонсував ШІ-інструменти, щоб змінювати одяг або фон у відео

У 2025 році Instagram запустить технологію Movie Gen на основі штучного інтелекту для редагування контенту. Користувачі зможуть змінювати одяг і задній фон за допомогою простої текстової підказки.

Про це повідомив генеральний директор Instagram Адам Моссері.

Технологія Movie Gen на основі ШІ допоможе користувачам перетворювати свої фото та відео без навичок редагування і сторонніх застосунків. Функція може змінювати одяг, задній фон і додавати деталі — наприклад, золотий ланцюг на шию.

Презентуючи Movie Gen, Адам Моссері «переодягнувся» у шкіряну куртку, «побував» у Парижі та в засніженому лісі, а в одному з кадрів став виглядати як лялька з фетру. При цьому Movie Gen не спотворила фон і предмети гардероба, коли Моссері активно рухав руками.

Інструмент працює на базі моделі Movie Gen, яку Meta представила в жовтні 2024 року.