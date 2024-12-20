Помер житомирянин, обвинувачений в убивстві шістьох військових і волонтера, — він не дочекався вироку

Обвинувачений в убивстві сімох людей 62-річний Анатолій Захаренко помер 17 грудня. Суд розглядав справу чотири роки та досі не виніс вироку.

Інформацію підтвердила «Суспільному» колишня адвокатка Захаренка Катерина Воронюк.

Нинішній адвокат чоловіка Максим Ліневич каже, що він поки що не має документального підтвердження смерті свого підзахисного. Про подію він дізнався від його родичів.

«Це правда, батько помер. Йому стало зле, ми відвезли його в лікарню. Він був у реанімації упродовж двох днів, але, на жаль, зранку 17 грудня помер», — розповів син Олексій Захаренко.

Прокурор у справі Захаренка Валерій Сагадін каже, що наступне засідання призначене на 13 січня 2025 року.

«Його захисник повинен прийти та надати документи, які засвідчують смерть його підзахисного. Також адвокат має озвучити позицію у цій справі: наполягають вони на реабілітації чи ні. Після цього будемо визначатися: слухатимемо справу далі чи закриватимемо провадження», — каже Сагадін.

Убивство військових і волонтера на Житомирщині

У 2020 році поліція Житомирської області затримала чоловіка за підозрою у вбивстві семи людей. Стрілянина сталася неподалік села Новоселиця Попільнянського району. Пізніше виявилося, що шестеро з жертв були військовими, ще один чоловік — волонтером.

У межах справи запланували 85 судових засідань. У процесі змінювали колегію суддів і головуючого суддю. Обвинуваченого Анатолія Захаренка через два роки після початку суду звільнили з-під варти. Останні два роки Захаренко провів під цілодобовим домашнім арештом.