У Туреччині кажуть, що США дозволили їй платити за газ через російський Газпромбанк, попри санкції

США зроблять виняток для Туреччини із санкцій проти російського Газпромбанку. Тобто Анкара зможе й надалі оплачувати через нього поставки російського газу.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Bloomberg.

Це рішення ухвалили після серії переговорів між представниками турецького Міністерства енергетики, Міністерства закордонних справ та американською стороною. До цього Анкара наполегливо домагалася винятку, бо вважає, що санкції проти Газпромбанку безпосередньо впливають на турецько-російську торгівлю газом.

Байрактар також попереджав, що відсутність винятку для Туреччини могла б означати, що «Туреччина сама стає метою санкцій». Паралельно турецька сторона вела консультації з Росією щодо пошуку альтернативних механізмів оплати.

Крім Туреччини, про виключення із санкцій просили Угорщина і кілька інших країн Європейського Союзу. А 19 грудня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив отримання такого дозволу від США.