Генштаб ЗСУ: Росія втратила 2 200 військових за минулу добу

Протягом минулої доби, 19 грудня, Росія втратила 2 200 військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові знищили ще вісім танків, 24 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, один засіб ППО, 79 дронів оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної і шість одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський заявив, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.