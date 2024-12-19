​​Німеччина посилює захист судової системи від можливого впливу ультраправих

Бундестаг 19 грудня затвердив у Конституції правила, які регулюють діяльність найвищого суду країни. Так хочуть запобігти можливим загрозам для незалежності таких установ з боку радикальних партій.

Про це повідомляє Politico.

Політсила «Альтернатива для Німеччини» — друга за популярністю напередодні позачергових виборів 23 лютого. Вона може стати головною опозиційною партією в новому парламенті.

«Дивлячись на інші країни, ми бачимо, що коли автократи приходять до влади, вони майже завжди першочергово виступають проти ефективності та незалежності судової системи», — каже міністерка внутрішніх справ ФРН та представниця Соціал-демократичної партії Ненсі Фезер.

Нові правила сформували ще влітку 2024 року. Тепер судді Конституційного суду перебуватимуть на посаді не більше 12 років, вікове обмеження для них — 68 років, а загальна кількість суддів не може перевищувати 16.

Також вони не зможуть бути переобрані. А зміна правил роботи вищого судового органу вимагатиме більшості у дві третини голосів, а не простої більшості, як було донині.

За внесення змін до Конституції проголосували понад дві третини парламентарів. Реформи мають запобігти захопленню судової влади, як це сталося у нацистському минулому Німеччини, вважають депутати. Голосування стало винятковим прикладом згоди між партіями напередодні виборів.