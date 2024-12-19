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У США винищили «шершнів-вбивць» — найбільших у світі

Автор:
Ліза Бровко
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У США оголосили, що винищили найбільших у світі шершнів, яких прозвали «шершнями-вбивцями» — вони здатні окупувати вулик медоносних бджіл всього за 90 хвилин, обезголовивши всіх його мешканців і згодувавши їхнє потомство своєму.

Про це повідомили в Міністерстві сільського господарства Вашингтону.

Шершні, довжина яких може досягати пʼяти сантиметрів, раніше називали азіатськими гігантськими шершнями, але у 2019 році їх помітили й у штаті Вашингтон поблизу кордону з Канадою. У Китаї ці комахи вбили 42 людини та серйозно поранили 1 675 людей.

Мертвий північний гігантський шершень (внизу) поруч із місцевим лисим шершнем.

Мертвий північний гігантський шершень (внизу) поруч із місцевим лисим шершнем.

Getty Images

За словами експертів, шершні могли потрапити до Північної Америки в горщиках для рослин або транспортних контейнерах.

Шершень може вжалити крізь більшість костюмів бджолярів, бо виробляє майже в сім разів більше отрути, ніж медоносна бджола і жалить кілька разів. Тому департамент сільського господарства Вашингтона замовив у Китаї спеціальні посилені костюми.

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«Мушу вам сказати, що як ентомолог я роблю це вже понад 25 років, і це рідкісні випадки, коли люди справді можуть перемогти комах», — прокоментував керівник програми боротьби зі шкідниками Свен Спічігер.

Успіх повʼязаний з тим, що жителі штату Вашингтон погодилися розставити пастки на своїх територіях і повідомляли про спостереження за шершнями, а дослідники, які зловили живого шершня, кріпили до нього радіомітку, щоб простежити його шлях до вулика. Вулики знищували в період, коли там починалося розмножування.