Астрономи вперше знайшли подвійну зоряну систему біля надмасивної чорної діри

Астрономи знайшли подвійну зоряну систему в зоряному скупченні S поблизу Стрільця A* — надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Це перший випадок, коли подвійну зірку виявили на околицях такої чорної діри.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Communications.

Подвійні зоряні системи — дві зірки, гравітаційно пов’язані одна з одною навколо спільного центру тяжіння. Попередні дослідження показали, що такі зірки навряд чи будуть стабільними через взаємодію між зірками та Стрільцем A*.

Однак, за словами астронома з Кельнського університету Флоріана Пейскера, чорні діри не такі руйнівні, як раніше вважалося.

ESO

«Наше відкриття показує, що деякі подвійні зоряні системи можуть ненадовго процвітати, навіть за руйнівних умов», — додав він.

Вік нещодавно відкритої подвійної системи під назвою D9 становить лише 2,7 мільйона років. Сильна гравітаційна сила сусідньої чорної діри, ймовірно, змусить їх злитися в одну зірку упродовж мільйона років — це короткий проміжок часу для такої молодої системи.

«Це дає лише коротке вікно в космічних масштабах часу для спостереження такої подвійної системи — і нам це вдалося», — сказала астроном Емма Бордьє.